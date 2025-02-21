MSB'den Irak'ın Kuzeyine Operasyon, Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK üyesi 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK üyesi 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB açıklamasında "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadesini kullandı.
MSB tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada 20 Şubat günü Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada P.Söz. Er Mustafa Uslu'nun şehit olduğu duyurulmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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