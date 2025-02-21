Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor

Artvin'de etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla 68 köye ulaşım sağlanamıyor. İl genelinde karla mücadele eden ekipler, kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor

Valilikten alınan bilgilere göre, etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor - Resim : 1

Şu ana dek Ardanuç ilçesinde 12, Arhavi ilçesinde 16, Kemalpaşa ilçesinde 12 ve Şavşat ilçesinde 29 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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