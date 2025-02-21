Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor

Valilikten alınan bilgilere göre, etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Şu ana dek Ardanuç ilçesinde 12, Arhavi ilçesinde 16, Kemalpaşa ilçesinde 12 ve Şavşat ilçesinde 29 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA