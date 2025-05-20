SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilin süresi kadar, enflasyon ve maaş zammı beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Özellikle emekli ve memurlar, tatilin uzatılmasının enflasyon verilerine nasıl yansıyacağına dair endişeli. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayram tatilinin uzamasının enflasyon farkına ve dolayısıyla Temmuz zammına etkisi olup olmayacağıyla ilgili Mynet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seyyanen zam ve refah payı ihtimali ile ilgili de konuşan Erdursun, "Sadece enflasyon farkı verilir, ek artış beklemiyorum" dedi.