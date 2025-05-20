SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek
SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler Temmuz zammına kilitlenmişken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik uyarı geldi. Seyyanen zam ve refah payı ihtimali ile ilgili konuşan Erdursun, "Sadece enflasyon farkı verilir, ek artış beklemiyorum" dedi.
Kaynak: Mynet
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilin süresi kadar, enflasyon ve maaş zammı beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Özellikle emekli ve memurlar, tatilin uzatılmasının enflasyon verilerine nasıl yansıyacağına dair endişeli. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayram tatilinin uzamasının enflasyon farkına ve dolayısıyla Temmuz zammına etkisi olup olmayacağıyla ilgili Mynet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seyyanen zam ve refah payı ihtimali ile ilgili de konuşan Erdursun, "Sadece enflasyon farkı verilir, ek artış beklemiyorum" dedi.
TATİL UZARSA MAAŞLAR DÜŞER Mİ?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 9 günlük bayram tatili çağrısıyla birlikte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karara çevrildi. Tatilin uzaması durumunda, Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalacağı ve bunun da Temmuz zammını olumsuz etkileyebileceği öne sürülüyor.
Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu iddialara temkinli yaklaştı. Erdursun, "Tatil döneminde tüketim artışı yaşanabilir. Bu da enflasyonun hafif yükselmesine yol açabilir. Ancak, 'Tatil uzarsa maaşlar düşer' gibi kesin bir çıkarım yapılamaz" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ZAM ORANLARI BELLİ OLUYOR
Erdursun, emekli ve memur maaşlarının 6 aylık enflasyon verisine göre belirlendiğini hatırlatarak, tatilin uzamasının bu hesaplamaya doğrudan bir etkisi olamayacağını ifade etti. Ancak artan harcamaların enflasyonu tetikleme ihtimalini de göz ardı etmedi.
EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yapılan tahminlere göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %18,09 oranında zam,
Memur ve memur emeklilerine ise %16,97 oranında enflasyon farkı verilmesi bekleniyor.
Erdursun ise bu tahminleri destekleyerek, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %18, memur emeklileri içinse %16,90’lık bir zam oranı çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.
SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI İÇİN KÖTÜ HABERİ VERDİ
Temmuz zammı öncesinde milyonların beklentisi seyyanen zam veya refah payı yönünde. Ancak Erdursun bu konuda da beklentileri sınırlı tuttu. Erdursun, "Seyyanen zam yapılmaz diyemem ama hükümetin mevcut ekonomi politikası içinde böyle bir adım görünmüyor. Yalnızca enflasyon farkı kadar artış yapılacağını düşünüyorum" diyerek umudun düşük olduğunu belirtti.
EMEKLİNİN MAAŞI DÜŞÜYOR
Uzmanlara göre, emekliler her zam döneminde maaş artışı alsa da enflasyon karşısında alım gücü günden güne eriyor. Market fiyatları hızla yükselirken, maaşlar daha cebe girmeden değer kaybediyor. Gerçekte maaşlar artmıyor, sessizce küçülüyor. Zam oranı ne olursa olsun, geçim yükü her geçen gün ağırlaşıyor.