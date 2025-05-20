IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı
BDDK tarafından 1 Mart itibarıyla IBAN ile para göndermede yeni bir sistem devreye alındı. Kademeli geçiş süreci devam ederken, yakın zamanda tüm bankaların da değişime gitmesi bekleniyor. Peki IBAN yoluyla para gönderirken EFFT, Havale ve FAST işlemlerinde nelere dikkat etmek gerekiyor ve süreç nasıl işliyor? İşte tüm ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla 1 Mart itibarıyla önemli bir adım attı. Bazı bankalarda IBAN yoluyla yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerinde SMS onayı zorunlu hale gelirken, zaman içinde bütün bankaların da bu sisteme geçmesi bekleniyor. Peki nelere dikkat edilmeli?
Son dönemde dijital kanallar üzerinden artan dolandırıcılık girişimleri, yetkilileri yeni bir güvenlik sistemine yöneltti. Özellikle mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alan kötü niyetli kişilerin hesap bilgilerine erişerek yaptığı izinsiz işlemler nedeniyle BDDK, bankalara yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
HESAP NUMARASI VE ŞİFRE YETERLİ OLMAYACAK
Yeni sistemde, IBAN ile yapılan para transferlerinde artık yalnızca hesap numarası ve şifre yeterli olmayacak. İşlem gerçekleştirilmeden önce, kullanıcının bankada kayıtlı cep telefonuna gönderilen SMS kodunun onaylanması gerekecek. Bu sayede, ele geçirilen şifrelerle bile para transferi yapılamayacak.
BDDK yetkilileri, uygulamanın dolandırıcılığı önlemeye yönelik kritik bir güvenlik duvarı oluşturduğunu belirtiyor. Böylece hesap sahibinin bilgisi dışında yapılan işlemler durdurulabilecek.
KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yeni güvenlik protokolü 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda devreye girdi. Diğer bankaların da belirlenen takvime göre aynı sisteme entegre olmaları bekleniyor. Bankalar altyapılarını güncelleyerek müşterilerinin işlemlerini bu yeni güvenlik sürecine uygun hale getiriyor.
Uygulama tamamlandığında tüm kullanıcılar, havale, EFT veya FAST gibi IBAN’a dayalı para transferlerinde iki aşamalı doğrulama sistemine tabi olacak.
DOLANDIRICILIĞA KARŞI YENİ SİSTEM
Mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılar, genellikle zararlı yazılımlar veya sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanıcıların şifrelerine ulaşmaya çalışıyor. Yeni SMS onayı sistemi, bu tür riskleri büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kullanıcının bilgileri ele geçirilmiş olsa bile, doğrulama kodunun gönderileceği cep telefonu sayesinde işlem yapılamayacak.
IBAN İLE PARA GÖNDERİRKEN BUNLARA DİKKAT
BDDK’nın uygulamaya koyduğu güvenlik önlemleri, sadece bankaları değil, tüm dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiriyor. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Şifrenizi güçlü tutun: Karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler oluşturun.
SMS’leri dikkatle kontrol edin: Her işlem için gelen doğrulama kodlarını dikkatle inceleyin ve onaylamadan önce işlemin size ait olup olmadığından emin olun.
Şüpheli bir durum fark ederseniz anında bildirin: Hesabınızdan bilginiz dışında bir işlem yapılırsa vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin.
Güvenli cihazlar kullanın: Bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir bilgisayar veya telefonlardan yapmaya özen gösterin.
Uygulamanızı güncel tutun: Mobil bankacılık uygulamalarınızı düzenli olarak güncelleyin; yeni sürümler genellikle ek güvenlik önlemleri içerir.