IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı

KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni güvenlik protokolü 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda devreye girdi. Diğer bankaların da belirlenen takvime göre aynı sisteme entegre olmaları bekleniyor. Bankalar altyapılarını güncelleyerek müşterilerinin işlemlerini bu yeni güvenlik sürecine uygun hale getiriyor.

Uygulama tamamlandığında tüm kullanıcılar, havale, EFT veya FAST gibi IBAN’a dayalı para transferlerinde iki aşamalı doğrulama sistemine tabi olacak.