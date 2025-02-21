Müstakil Ev Yangında Küle Döndü

Edirne’nin Yıldırım Hacısarraf Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında evde küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA