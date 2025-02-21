Cansız Bedeni Yolda Bulundu: Nesli Tehlike Altında, Sayısı Giderek Azalıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir karakulak, kara yolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde yabani bir kedi ölüsü olduğu yönünde gelen ihbar üzerine Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, hayvanın yolda seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

NESLİ KORUMA ALTINDA

Olayın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. DKMP tarafından yürütülen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında, ölen hayvandan doku ve DNA örnekleri alındı. Yetkililer, karakulakların yaşam alanlarını korumak ve benzer olayların önüne geçmek için ekosistem geçiş alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜYORLAR

Dr. Yasin İlemin, Muğla'da karakulakların en büyük ölüm sebeplerinden birinin kara yollarında araç çarpması olduğunu belirtti. İncelemeler sonucunda, ölen karakulağın 8-9 yaşlarında erişkin bir erkek olduğu tespit edildi. İlemin, bölünmüş yolların kenarlarında ve orta kısımlarında bulunan beton bariyerlerin, yaban hayvanlarının geçişlerini zorlaştırarak yolda uzun süre beklemelerine sebep olduğunu ve bu durumun kazalara yol açtığını ifade etti. Karakulağın da bariyerlerden atlayarak karşı şeride geçtiği sırada hızla gelen aracı göremeyerek çarpma sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

EN ÇOK MUĞLA'DA VARLAR

Türkiye’deki karakulak popülasyonunun en yoğun olduğu ilin Muğla olduğunu vurgulayan İlemin, bölgede ekosistem geçiş alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Seydikemer Yaylası'ndan geçen kara yolunda iki, Köyceğiz Döğüşbelen mevkisinde bir ve Göcek ile Fethiye arasındaki bu son olayın yaşandığı bölgede bir ekosistem geçiş noktası planlanması gerektiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında, ekosistem geçiş noktalarının belirlenerek hayata geçirilmesiyle karakulakların korunması adına önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti.

Kaynak: AA