Şanlıurfa'da Çocuğu İstismar Eden 4 Çocuk Tutuklandı

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı belirtilen 4 çocuk tutuklandı. Şanlıurfa Valiliği, başlatılan adli soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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Şanlıurfa'da Çocuğu İstismar Eden 4 Çocuk Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ve ailesi, jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla başvuru yaptı. Cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

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Kaynak: AA

Etiketler
Cinsel istismar Şanlıurfa Çocuk istismarı
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