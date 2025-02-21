Şevval Sam'dan Yeni İmaj: Hayranları Şoke Oldu, Hiç Böyle Görülmemişti

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam imaj değiştirdi. Şevval Sam, saçlarının yeni halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının hayranları büyük şaşkınlık yaşarken, tam puan vermeyi de ihmal etmedi.

Şevval Sam'dan Yeni İmaj: Hayranları Şoke Oldu, Hiç Böyle Görülmemişti

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, radikal bir değişime imza atarak kısa saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Başarılı sanatçı, konser öncesinde çektiği bir videoyla yeni imajını hayranlarıyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Uzun süredir böyle bir değişiklik yapmamıştım. Bu sürprizi ilk olarak sizlerle paylaşmak istedim. Yenilikleri sevdiğimi biliyorsunuz, umarım beğenmişsinizdir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Şevval Sam'dan Yeni İmaj: Hayranları Şoke Oldu, Hiç Böyle Görülmemişti - Resim : 1

Şevval Sam'ın takipçileri değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu binlerce beğeni ve mesaj aldı.

Sam’ın yeni tarzı takipçilerinden tam not alırken, usta oyuncu Melek Baykal da “Çok yakışmış, sana her şey çok yakışır” dedi.

Şevval Sam'dan Yeni İmaj: Hayranları Şoke Oldu, Hiç Böyle Görülmemişti - Resim : 2

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 doğumlu. Türk sanat müziği sanatçısı Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam, sanat dünyasına adımını oyunculukla atmış, ardından müzik kariyerinde de önemli başarılara imza atmıştır.

İlk olarak 1993 yılında yayınlanan "Süper Baba" dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol almış, özellikle "Yasak Elma" dizisindeki Ender karakteriyle büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Müzik kariyerinde ise geniş bir yelpazede eserler seslendiren Şevval Sam, özellikle Türk sanat müziği, arabesk, Karadeniz türküleri ve halk müziği gibi farklı tarzlarda albümler çıkardı.

Sanat yaşamı boyunca hem oyunculuğu hem de müzikal performanslarıyla adından söz ettiren Şevval Sam, sahne performansları ve projeleriyle aktif olarak sanat hayatına devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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