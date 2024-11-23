Şevval Sam Havalimanında Konser Verdi

Konser vermek için İstanbul’dan Antalya’ya gitmek için havalimanına gelen Şevval Sam ve ekibi rötara takıldı. Şam, rötar nedeniyle son konser provasını havalimanında yaptı.

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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle uçağı rötar yapan Şevval Sam ve ekibi, konser provasını İstanbul Havalimanı'nda yapmak zorunda kaldı.

O anları havalimanındaki diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Antalya'daki konserine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Şevval Sam ve ekibi, uçak saatini havalimanında bekledi.

SON PROVASINI HAVALİMANINDA YAPTI

Uçuşlarının İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle rötara girdiğini öğrenen ünlü sanatçı, konser öncesi son provasını havalimanında yapmayı tercih etti. Sam ve ekibi uçuş saatine kadar sahnede seslendirecekleri eserleri söylerken diğer yolcular da şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

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Kaynak: DHA

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