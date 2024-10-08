Ünlü İsimlerin Utandıran 'Kadın Cinayeti' Kayıtsızlığı... Biri 'Çok Saçma' Dedi, Biri İstanbul Sözleşmesi'ni Duyunca Kaçtı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde vahşice öldürülen 19 yaşındaki iki genç kadın Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok şehirde İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için protesto yürüyüşü düzenlenirken, kadın cinayetlerine olan tepkiler çığ gibi büyüyor. Şiddet kültürünün yaygınlaşması, kadınlara yönelik sistematik nefret ve yargının cezasızlık politikası nedeniyle artan cinayetlere her kesimden insan ses çıkardı.

Yaşananlara tepkisini açıkça dile getiren ünlü isimlerin yanında, toplumun en temel sorunlarından biri haline gelen kadın cinayetlerine karşı konuşmakta çekinen ünlü isimler ise eleştirildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile ekranların popüler dizi oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın bu şiddet sarmalına ve failleri cezalandırmadaki zafiyete tepki göstermekten çekinmesi sosyal medyada gündem oldu.

'HİÇ GİRMEYİN O KONUYA ÇOK SAÇMA'

Şevval Sam'ın katıldığı bir davette muhabirlerin "Türkiye'nin makus kaderi mi diyelim ne diyelim?" diyerek konuya giriş yapmaya çalışmasına öfkelenen Şevval Sam, bir şey söylemeyi reddetti. Sam, "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın ne olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" dedi.

Serenay Sarıkaya ise dün akşam katıldığı bir davette konuyla ilgili gelen soruya "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ DUYUNCA KAÇTI

Serenay Sarıkaya, muhabirin "Bu duruma gelmemizin sebeplerinden birinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Bunlarla ilgili yani benim söyleyeceğim hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir tarafından bakıyorum. Binlerce sebebi var ama sonuç artık önemli" yanıtını vererek uzaklaştı.

İki ünlü ismin konu hakkındaki kayıtsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, bu ülkede yaşayan iki kadın olarak Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya'nın yaşanan sistematik kötülüğe net bir şekilde tepki verebileceklerini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem