Ücretsiz Çamaşırhaneler Kocaeli Üniversite Öğrencilerinin Hayatını Kolaylaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan çamaşırhaneden 11 bin öğrenci yararlandı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerine yönelik İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde açılan çamaşırhaneye gelen öğrenciler, kıyafetlerini yıkama, kurutma ve ütüleme imkanı buluyor.

Randevulu sistemle hizmet veren çamaşırhanede öğrenciler, kıyafetleri yıkanırken dinlenme salonunda kitap okuyup çay içerek vakit geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen, AA muhabirine, kentte ikamet eden yoksulluk sınırı altındaki vatandaşlara gıda, giyim, barınma, konaklama gibi hizmetler sunduklarını, selden, afetlerden etkilenen vatandaşlara hem eşya hem de nakdi yardım yaptıklarını anlattı.

Türkmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik Çamaşırhane hizmeti başlattıklarını vurgulayarak, "Özellikle yurtlarda kalamayan öğrencilerimizin böyle bir ihtiyacının olduğunu tespit ettik. 2023-2024 eğitim yılı içerisinde Kocaeli'deki üniversitelerde eğitim gören üniversite öğrencilerinden yaklaşık 11 binine bu hizmeti sunduk. Burada öğrencilerimiz çamaşırlarını yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bu esnada da belediyemizin sunduğu çay ikramı ve internet hizmetinden de faydalanabiliyorlar." diye konuştu.

Çamaşırhanede 10 çamaşır makinesi ve 5 kurutma makinesi bulunduğunu aktaran Türkmen, öğrencilerin çamaşırhane personelinin desteğiyle ütü de yaptığını söyledi.

Türkmen, çamaşırhanenin haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verdiğini, öğrencilerin, randevularına 1 saat öncesinden gelmesi gerektiğine değinerek, öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını ve teşekkür ettiklerini kaydetti.

-"MAKINE BOZULUNCA, SOSYAL MEDYADA BU HIZMETIN TANITIMI KARŞIMA ÇIKTI"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fazlı Ilıca, geçen yıldan bu yana çamaşırhane hizmetinden yararlandığını, belediyenin sosyal medya hesabı sayesinde uygulamadan haberdar olduğunu dile getirdi.

Hemen belediyenin internet sitesine kayıt olduğunu ve ertesi gün çamaşırlarını yıkamak için çamaşırhaneye geldiğini belirten Ilıca, randevulu sistemle çalışıldığı için sıra beklemediklerini, deterjan ve yumuşatıcıyı da belediyenin karşıladığını, bu açıdan da masraflarının azaldığını vurguladı.

Ilıca, çamaşırhanenin işlek konumda bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Direkt çamaşırları bırakıp çarşıda işiniz varsa gidebiliyorsunuz. Burada Wi-fi hizmeti de var. Masalar da var, oturup ders çalışabilirsiniz. İlk 2 sene evde eski bir çamaşır makinesi vardı, onunla uğraşıyordum. Makine bozulunca, sosyal medyada bu hizmetin tanıtımı karşıma çıktı. Öğrenciler genelde eski, doğru düzgün yıkamayan çamaşır makineleriyle uğraştıkları için burada her şey yeni, sıfır makineler. Bir yıldır da hiç eskidiğini görmedim, tertemiz, mis gibi yıkıyor. Çamaşırlarımı yıkıyorum, kurutuyorum."

- "HEM YAŞADIĞIM ŞEHIRDE HEM DE ÖNCEKI OKUDUĞUM YERDE BÖYLE BIR ŞEYE RASTLAMADIM"

KOÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Taner Gökçe ise eğitiminin ilk 2 senesini Elazığ'da geçirdiğini, yatay geçişle Kocaeli Üniversitesi'ni kazandığını anlattı.

Kıyafetlerini, geçen yıldan bu yana çamaşırhanede yıkadığını aktaran Gökçe, "Çamaşırhaneyi yoldan geçerken fark ettim. Sonra bilgi aldım ve randevu oluşturdum. Yurtta bazen geç saatlerde atmak zorunda kalıyoruz, sabah dersimiz oluyor. Çamaşır yıkamamız aksıyor. Öğlen dersimiz olduğu için atamıyoruz. Burada dinlenme fırsatımız da oluyor. Okumak için kitaplar da var. Onun dışında merkezi konumda olduğu için işlerimizi halledip eşyalarımı alabiliyorum. Hem yaşadığım şehirde hem de önceki okuduğum yerde böyle bir şeye rastlamadım." diye konuştu.

KÜO Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Günel Mamedova, Kazakistan'dan eğitim için Kocaeli'ne geldiğini söyledi.

Yurtlarda sıra olduğu için belediyenin çamaşırhanesine geldiğini anlatan Mamedova, "Benim ülkemde böyle bir şey yok. Çamaşırlarımızı makineye atıyoruz. Sonra burada ders çalışıyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz." dedi.

Çamaşırhane personeli Saliha Özdemir, gelen öğrencilere ütülerinde destek verdiğini, çamaşırlarını nasıl yıkanacaklarına dair bilgi verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA