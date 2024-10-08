Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik’te Eskişehir-Bilecik-Adapazarı karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir-Bilecik-Adapazarı karayolu Osmangazi Tüneli’nde kaza meydana geldi. Bilecik istikametinden Osmaneli istikametine seyir halindeki 11 ABY 137 plakalı motosiklet sürücüsü E.G. bir anda aracın direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet E.Ö. idaresindeki 34 EH 0614 plakalı hafi ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü 11 ABY 137 plakalı motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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