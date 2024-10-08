Sendika Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.

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Sendika Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kılıç'ın (52) kullandığı 06 DHL 157 plakalı otomobil, Kayseri-Yozgat kara yolu Ovakent beldesi yakınlarında 66 ABJ 373 plakalı tır ile çarpıştı.

Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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