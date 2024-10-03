Gülben Ergen Narin Üzerinden Serenay'ı Eleştirdi

Diyarbakır’da henüz 8 yaşında ailesi veya akrabaları tarafından katledildiği düşünülen Narin Güran’ın cinayeti tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Narin cinayetine karşı bazı siyasetçiler olduğu gibi bazı sanatçı da ses çıkarmadı. Sessizliğini koruyan ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, en son evinin fotoğraflarıyla gündeme geldi. Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk günden bu yana tepki gösteren Gülben Ergen ise Serenay Sarıkaya'nın tepkisizliğine tepki gösterdi.

SERENAY'A SESSİZLİK TEPKİSİ

X hesabından yaptığı paylaşımlar ile önce Narin'in kaybolduğu dönemde sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen, Narin'in ölüm haberinden sonra bu kez de katilinin bulunması için paylaşımlarına devam etmişti. Ev dekorasyonuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya hakkında "Serenay Sarıkaya’nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel." diyen Ergen, "Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı" açıklamalarında bulundu.

Gülben Ergen'in paylaşımı:

"Serenay Sarıkaya’nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel." diyen Ergen, "Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı" açıklamalarında bulundu.

"Bu ülke insanlarından ekmek yeyip, bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden." açıklamalarında bulunan Ergen, Sarıkaya'ya taş atmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem