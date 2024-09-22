Gülben Ergen'den Narin'in Annesine Tokat Gibi Tepki: K....lik İki Bacak Arasında Değil!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunmuştu. Narin cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şarkıcı Gülben Ergen anne Yüksel Güran'a seslendi.

'Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte' diyen Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:

'KIZINA KARŞI DÜRÜST OL'

"Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.

O avukat kimse ona söylesin!

Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!

1 aydır kan kustuk!

Kızına karşı dürüst ol be kadın!

Varsın yan sende, senin gibilerde!

Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden.

Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!"

Kaynak: Gerçek Gündem