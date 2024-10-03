Tutuklanan Jahrein’den Mektup

Sosyal medya yayıncısı 'Jahrein' kullanıcı adlı Ahmet Sonuç, ‘müstehcenlik’ suçlaması ile 15 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanan internet ünlüsü Jahrein mektup yazdı. Yazdığı mektupta Jahrein, "Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum. Diyorum ki ‘Çıkarsın Ahmet. Pek çok suç kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın." dedi.

Tutuklanan Jahrein’den Mektup

Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

4 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç'tan mektup geldi. Yazdığı mektupta oğlunu özlediğini söyleyen Jahrein’in mektubu ise şu şekilde:

Tutuklanan Jahrein’den Mektup - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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