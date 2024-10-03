Tutuklanan Jahrein’den Mektup

Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

4 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç'tan mektup geldi. Yazdığı mektupta oğlunu özlediğini söyleyen Jahrein’in mektubu ise şu şekilde:

Kaynak: Gerçek Gündem