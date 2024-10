Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, 'Sur Canisi'nin Videosundaki Şarkıya 'Büyük Tehlike' Deyip Dikkat Çekti

Türkiye'yi derinden sarsan ve 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katil Semih Çelik tarafından öldürüldüğü vahşet sonrası 'incel' olarak adlandırılan grup gündem oldu. İncel kavramı ilk çıktığı dönemde "kadın ya da erkek, yalnız ve hiç cinsel ilişkiye girmemiş veya uzun süredir ilişkisi olmayanları" tarif ediyordu. Geçtiğimiz 30 yıla yakın sürede incel kültürü, günümüzde kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa dönüştü.

Katil Semih Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ece Seçkin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Seçkin, X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı showunun da bir parçasıydı. İkbal'e gönderdiği veda videosunda arkada çalan şarkının "Where is my mind" şarkısı Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır. Fight Club bu incellerin matrix'ten sonra en benimsediği film. Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış.Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu.EN BÜYÜK TEHLİKE BURDA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda! Yine yapacaklar, discord kapansa telegramdan örgütlenecekler.”