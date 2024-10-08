Malatya'da Feci Kaza: Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı

Malatya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Can pazarını yaşandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

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Malatya'da Feci Kaza: Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı

Feci kaza Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağında otomobille çarpıştı. Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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