Ambulans Uçak 18 Günlük Bebek İçin Havalandı

Batman’da tedavi edilemeyen 18 günlük İbrahim bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi. Sağlık ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen nakil, Batman Valiliği tarafından duyuruldu.

Son Güncelleme:
Ambulans Uçak 18 Günlük Bebek İçin Havalandı

Batman’da tedavi imkanı olmayan 18 günlük İbrahim bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Konya Şehir Hastanesine nakli gerçekleştirildi. Kuvöz içerisinde sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere taşınan İbrahim bebek, yine sağlık ekipleri nezaretinde Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Batman Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İlimizde takibi yapılan 18 günlük İbrahim bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesine nakli helikopter ambulans ile sağlandı” denildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Türkiye İkbal ve Ayşenur İçin Ayakta Türkiye İkbal ve Ayşenur İçin Ayakta
'Atatürk' Vurgusuyla Gündem Olmuştu! Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye Katılıyor Eski İYİ Partili Vekil CHP'ye Katılıyor
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!