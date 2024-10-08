Ambulans Uçak 18 Günlük Bebek İçin Havalandı

Batman’da tedavi imkanı olmayan 18 günlük İbrahim bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Konya Şehir Hastanesine nakli gerçekleştirildi. Kuvöz içerisinde sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere taşınan İbrahim bebek, yine sağlık ekipleri nezaretinde Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Batman Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İlimizde takibi yapılan 18 günlük İbrahim bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesine nakli helikopter ambulans ile sağlandı” denildi.

Kaynak: İHA