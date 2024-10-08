Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi: Küçük Tabutta Büyük Acı!

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek, 1 ay süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı. Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA