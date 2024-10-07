Şiddet ve İstismara Uğramıştı! 2 Yaşındaki Sıla Bebekten Acı Haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebek, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.

1 aydır yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA