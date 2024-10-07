Şiddet ve İstismara Uğramıştı! 2 Yaşındaki Sıla Bebekten Acı Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebek, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.
1 aydır yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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