Şiddet ve İstismara Uğramıştı! 2 Yaşındaki Sıla Bebekten Acı Haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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Şiddet ve İstismara Uğramıştı! 2 Yaşındaki Sıla Bebekten Acı Haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebek, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.

1 aydır yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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