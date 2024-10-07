Sur Canisiyle Yeniden Gündeme Geldi: İncel Ne Demek, İncel Kimlere Denir?

Sur canisi Semih Çelik'le birlikte 'incel' tabiri yeniden gündeme geldi. İncel ne demek? İncel tabiri kimler için kullanılıyor?

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Sur Canisiyle Yeniden Gündeme Geldi: İncel Ne Demek, İncel Kimlere Denir?

İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil isimli iki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik, 'incel' tabirini yeniden gündeme getirdi. Kadın nefretiyle bilinen inceller, özellikle kadınlara karşı suç işlemeye meyilli kişileri ifade ediyor.

Sosyal medya ilişkiler üzerindeki hâkimiyetini artırırken, bir grubu da daha yalnız ve içine kapanık hale getiriyor. Sosyal hayatı olmayan ve bilgisayar başında zaman geçiren kişiler giderek dışlanmış hissediyor.

İNCEL NE DEMEK?

İncel kavramı da daha çok bu yalnızlık ve dışlanmışlık hissinden besleniyor. Hayatı boyunca karşı cinsle bir yakınlık kurmamış, saplantılı ve nefret dolu erkekler incel olarak tanımlanıyor.

İNCEL TERÖRÜ BÜYÜYOR

İnceller özellikle karşı cinse yönelik nefret söylemleri, aşırı uç düşünceleri ve şiddet eğilimleri ile biliniyor. Sosyal medyada karşı cinsi hedef göstererek, aşağılama ya da küçük düşürme yoluna gidiyorlar. İncel terörü ya da incel şiddeti olarak ifade edilen bu durum giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.

İki genç kızı canice katleden Semih Çelik'in de bir incel olduğu iddia ediliyor.

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