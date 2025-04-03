2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu

Orta Asya, Anadolu, Kırım, Azerbaycan, Orta Doğu ve Balkanlar'da geleneksel olarak kutlanan bu özel gün, doğanın yeniden uyanışını, bolluk ve bereketi simgeliyor.

Halk arasında, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez, dileklerin tutulduğu ve baharın gelişiyle birlikte yeni başlangıçların yapıldığı önemli bir kültürel miras olarak yaşatılıyor.

2025 HIDIRELLEZ TARİHİ

Vatandaşlar, Hıdırellez’in hangi gün kutlanacağını merak ederken, 2025 yılına ait tarih netleşti. Bu yıl da geleneksel ritüellerle kutlanacak olan Hıdırellez, 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi