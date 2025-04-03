Ne Adana Ne De Trabzon Burması! Elinde Bu Altın veya Gümüş Bilezikten Olan Yaşadı! Tanesi Rekor Paraya Satılıyor
Tokat’ta üç asırdır el işçiliğiyle üretilen ve nesilden nesile aktarılan Tokat bileziği, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu özel bileziğin fiyatı, kullanılan altının ağırlığına göre değişirken, 100 gramlık bir bileziğin satış fiyatı 160 bin TL’den başlıyor. Bazı bileziklerin fiyatı ise 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kaynak: İHA
Yüzyıllardır kadınların vazgeçilmez takıları arasında yer alan Tokat bileziği, günümüzde yalnızca altından değil, gümüşten de üretilmeye başlandı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin geleneksel yapım tekniklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kuyumculuk atölyesinde gümüş işleme yöntemiyle üretime başladı. İlmek ilmek işlenen ve yaklaşık bir haftada tamamlanan gümüş bilezikler, kadınların ilgisini çekmeye devam ediyor.
EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLİYOR
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Atölyesi öğretmeni Salih Tamar, bileziğin üretimine dair şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık iki yıl önce kuyumculuk atölyemizde iki ustamızla birlikte Tokat bileziğinin üretimine başladık. Ustalarımıza bu özel bileziğin yapımını öğrettik ve geleneksel motifleri koruyarak üretmeye devam ediyoruz. Son yıllarda gümüşe olan talebin artmasıyla birlikte, Tokat bileziğinin işçilik tekniklerini gümüş takılara da uygulamaya başladık. Büyük ilgi gören bu bileziklerin üretimi yaklaşık bir hafta sürüyor. Tel örgüsü, kesimi ve kalem atması gibi detaylı aşamalar nedeniyle yapımı zaman alıyor. Hedefimiz, bu sanatı ve mesleği gelecek kuşaklara aktarmak.”
GÜMÜŞ İŞÇİLİĞİ KADINLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Tokat bileziği ustalarından Şirin Sapmaz ise gümüş bilezik üretiminin kadınlar için de önemli bir fırsat sunduğunu belirttirek şu açıklamada bulundu:
"Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde gümüş işçiliği ile başladım. Ustam Nurettin'i saygıyla anıyorum, çünkü bize Tokat bileziğinin gümüş işçiliğini öğretti. Geleneksel olarak kuyumculuk erkeklerin yaptığı bir meslek olarak biliniyordu ancak artık kadınlar da bu alanda yer alıyor. Tokat’ta bu bileziği üreten sayılı kişilerden biri olmak benim için büyük bir gurur. Oldukça sabır gerektiren bir iş ama kadınlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü el emeği ve detaylı işçilik isteyen bir süreç. Ürettiğiniz bileziği bileğinize takmak ve bunun Tokat bileziği olması büyük bir mutluluk.”
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin geleneksel üretim tekniklerini yaşatarak yeni ustalar yetiştirmeyi ve bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.