Ne Adana Ne De Trabzon Burması! Elinde Bu Altın veya Gümüş Bilezikten Olan Yaşadı! Tanesi Rekor Paraya Satılıyor

GÜMÜŞ İŞÇİLİĞİ KADINLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Tokat bileziği ustalarından Şirin Sapmaz ise gümüş bilezik üretiminin kadınlar için de önemli bir fırsat sunduğunu belirttirek şu açıklamada bulundu:

"Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde gümüş işçiliği ile başladım. Ustam Nurettin'i saygıyla anıyorum, çünkü bize Tokat bileziğinin gümüş işçiliğini öğretti. Geleneksel olarak kuyumculuk erkeklerin yaptığı bir meslek olarak biliniyordu ancak artık kadınlar da bu alanda yer alıyor. Tokat’ta bu bileziği üreten sayılı kişilerden biri olmak benim için büyük bir gurur. Oldukça sabır gerektiren bir iş ama kadınlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü el emeği ve detaylı işçilik isteyen bir süreç. Ürettiğiniz bileziği bileğinize takmak ve bunun Tokat bileziği olması büyük bir mutluluk.”