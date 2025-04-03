Forte Teknoloji, Savunma Sanayiinde Stratejik Bir Adım Atıyor

Savunma sanayiinde yazılım, donanım ve sistem çözümleri sunan Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sektörde önemli bir dönüşüm başlatacak stratejik bir ortaklık için harekete geçti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Forte Teknoloji, Savunma Sanayiinde Stratejik Bir Adım Atıyor

Forte Teknoloji, 2024 yılının ilk çeyreğinde, kritik projelerde yer alan ve CMMI Seviye-5 sertifikasına sahip tek yerli firma olan MilSOFT’un tamamını satın almak üzere görüşmelere başladı. Bu kapsamda, MilSOFT’un tek pay sahibi olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yüzde 100 iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) ile resmi temaslar kuruldu.

YENİ NESİL SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANILACAK

Savunma sanayiinde bugüne kadar birçok kritik projede yer alan Forte Teknoloji ve MilSOFT, bilgi birikimlerini birleştirerek sektöre yeni nesil çözümler sunmayı hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek savunma sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi ve sektörde yeni standartların belirlenmesi planlanıyor. Forte Teknoloji, yenilikçi yazılım ve sistem çözümleriyle güvenilir bir marka olarak öne çıkarken, bu ortaklıkla savunma sanayiindeki etkisini daha da artırmayı amaçlıyor.

MİLSOFT’UN SAVUNMA ALANINDAKİ UZMANLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

1998 yılında kurulan MilSOFT, Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar ve İstihbarat (C4I) Teknolojileri, İstihbarat-Gözlem-Keşif (ISR) Sistemleri, Taktik Veri Link Sistemleri, Gömülü Sistemler, Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Harp, Siber Güvenlik, Bilgi Teknolojileri ve Simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor.

SEKTÖRE YÖN VERECEK YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Forte Teknoloji ile MilSOFT arasında yürütülen satın alma sürecinin detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Bu iş birliğinin, Türkiye'nin savunma sanayiinde milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlaması ve sektöre yeni bir ivme kazandırması öngörülüyor.

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