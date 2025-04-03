Fiat Egea’ya Ağır Darbe: 2025’in En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu! Rekor Üstüne Rekora Koştu

Verilere göre, mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 116.900 adede ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı satışı olarak kayıtlara geçti.

MART AYINDA SATIŞLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Mart ayında otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 91.828 adede yükselirken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 10,2 artışla 25.072 adet oldu. Ancak yılın ilk çeyreğinde toplam satışlar yüzde 6,5 düşüşle 276.284 adet olarak gerçekleşti.

MARKA LİDERİ RENAULT OLDU

Renault, mart ayında 10.933 adet satışla en çok tercih edilen marka olurken, onu 7.980 adetle Peugeot ve 7.472 adetle Toyota takip etti. İlk çeyrekte de liderliğini sürdüren Renault, 27.993 adetle en çok satış yapan marka oldu.

EN ÇOK SATAN MODELLER BELLİ OLDU

Mart ayında en çok tercih edilen model 5.139 adetle Renault Clio olurken, Renault Megane ve Fiat Egea Sedan en çok satılan ilk üç model arasında yer aldı. Ocak-mart döneminde ise Renault Clio zirvede kalırken, Toyota Corolla ikinci, Renault Megane ise üçüncü sıraya yerleşti. ÖTV muafiyetinin etkisiyle Toyota C-HR altıncı sırada konumlanırken, yerli üretim Togg T10X ise beşinci sıraya yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi