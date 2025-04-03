Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var

Avukat Mücahit Küçük, sosyal medyada rızası alınmadan paylaşılan fotoğrafların suç teşkil ettiğini belirterek, sosyal medya kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var

Küçük, özellikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde, rızasız paylaşılan fotoğrafların hukuki sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Küçük, sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğraflarla ilgili çarpıcı bir örnek sundu. Bir kişinin, arkadaşıyla çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın Yargıtay tarafından onandığını belirtti. Bu tür paylaşımların, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa kapsamında suç sayıldığını ifade eden Küçük, "Kişisel verilerin korunması anayasamıza 2011 yılında değişiklikler ile eklendi. Anayasaya göre herkes kendi kişisel verileri ile ilgili korunmasını isteme hakkına sahip" dedi.

Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var - Resim : 1

RIZASIZ PAYLAŞIM SUÇ SAYILIYOR

Avukat Küçük, rızasız paylaşım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Ceza Kanunu'nun 136. maddesi, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde başkalarına verilmesi veya yayılması durumunu suç sayıyor. Bu suçu, özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar arasında değerlendiren kanun, paylaşımın da kişisel verilerin yayılması olarak kabul edilmesine karar veriyor" şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşmadan Önce İki Kez Düşünün: Hapis Cezası Var - Resim : 2

BİR ŞARTLA SUÇ SAYILMIYOR

Küçük, sosyal medya kullanıcılarının, kişilerin rızası olmadan fotoğraf paylaşmamaları gerektiğini belirterek, rızanın olmadığı durumlarda yapılan paylaşımların suç teşkil edeceğine dikkat çekti. Küçük, "Eğer kişilerin rızası var ise bu rıza eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hale getirildiğinde yapılan her paylaşım suç oluşturmayacaktır" diye ekledi.

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Kaynak: İHA

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