Euro Uçuşa Geçti, 2015'ten Beri İlk

ABD'de alınan gümrük vergisi kararlarının ardından Euro uçuşa geçti. Euro/TL bugün 42,4063 TL seviyelerini gördü.

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Euro Uçuşa Geçti, 2015'ten Beri İlk

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı agresif vergi paketinin ardından, ABD ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağı öngörülürken, enflasyon artışı beklentisi Euro’yu uçuşa geçirdi.

Euro diğer para birimleri karşısında yükselişe geçerken, söz konusu yükselişin Trump’ın açıklamalarının ardından ABD ekonomisi için karamsar düşüncelerin sayısı artmaya başladı.

Doların güçsüzleşmesiyle Euro/dolar paritesi 1.11462’ye kadar çıktı. Dolar karşısında yüzde 2’den fazla değer kazanan Euro, 2015’ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Bu gelişmelerin gölgesinde an itibarıyla Euro/TL paritesi 42,0737’den işlem görüyor.

Euro bugün 42,4063 TL civarını görmüştü.

Dolarda İbre Yukarıyı GösteriyorDolarda İbre Yukarıyı GösteriyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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