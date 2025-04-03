Kayda Geçsin ekibindeki Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Halk TV'nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj sonrası yaşanan krizin ardından, "Kayda Geçsin" programında görev alan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın yeni adresi belli oldu. Ekibe, yine Halk TV'den istifa eden Barış Terkoğlu da katıldı.

AYDIN, AĞIREL, SOYKAN VE PEHLİVAN YENİ ADRESİNİ DUYURDU

Gazeteci Timur Soykan, yeni adreslerini ve kanal hakkında duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı. Soykan, Onlar TV adlı YouTube kanalında özel haber dosyalarıyla yayına başlayacaklarını belirterek, "Gazeteciliğe, hakikat mücadelesine OnlarTV'de devam edeceğiz. İlk canlı yayın yarın (Perşembe) 20.00'de" şeklinde açıklamada bulundu.

ŞULE AYDIN KİMDİR?

İletişim alanında güçlü bir akademik altyapıya sahip olan Şule Aydın, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine televizyon programlarında moderatörlük yaparak adım atan Aydın, izleyicilerle etkili bir bağ kurmayı başarmıştır. En bilinen programlarından biri olan "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" ile Halk TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Aydın, programını her Salı 20:00'de canlı olarak sunuyordu.

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk gazeteci ve yazardır. İlköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur.

Ağırel, 2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunu kurarak İstanbul İl Başkanlığı yapmış, ardından "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurarak genel başkanlık görevini üstlenmiştir.

2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alınan Ağırel, iki gün sonra serbest bırakılmış ancak yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından, 2019 yılında yeniden yapılan yargılamada beraat etmiştir.

Eserleri:

Şaki (2019), İnkılap Kitabevi

Sarmal (2020), Kırmızı Kedi Yayınevi

Parsel Parsel (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi

Vurgun - Parsel Parsel 2 (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi

Yağma (2023), Kırmızı Kedi Yayınevi

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, Kırklareli'de doğmuş ve eğitim hayatına 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nde başlamıştır. 1998 yılında eğitimini tamamlamış ve gazetecilik kariyerine Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde adım atmıştır. Ardından Radikal Gazetesi'ne geçerek burada dokuz yıl muhabirlik yapmış, üç yıl boyunca ise editörlük görevini üstlenmiştir. Radikal’den ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevi'ni kurmuş ve bu yayınevinde edebiyat ve politika alanında çeşitli kitaplar yayımlamıştır. Türkiye'nin siyasi gündemini analiz eden tanınmış gazetecilerin eserleri de Postacı Yayınevi'nde basılmıştır.

Soykan, Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü yapmış ve aktüel siyaset, hikâye, polisiye roman gibi türlerde eserler vermiştir. 2008 yılında, Demet Bilge Ergün ile birlikte "Sapan: Hrant Dink Cinayeti - Bir Güvercinin Katilleri" adlı kitabı yayımlamıştır. 2009 yılında çıkan "Tanrı Misafirleri Oteli" adlı eserinde, gerçek hayattan alınan insan hikâyeleri üzerinden çeşitli hayat mücadelelerini "biyografik öykü" tarzında işlemiştir. Bu kitabında, çocuk işçilerin yaşam mücadelesini çarpıcı bir şekilde anlatmıştır.

2013 yılında, ilk polisiye romanı olan Zavallı - Gerçek Kimin Umurunda? adlı eserini yayımlamış; bu romanda, bir komiserin öldürülmesi ve katilinin aranması etrafında devlet içindeki güç mücadelelerini anlatmıştır. 2016 yılında ise Kırmızı Kedi Yayınevi’nden Liste adlı polisiye romanını çıkarmıştır. Yine bir komiser cinayetinin işlendiği bu romanda, Soykan polisiye türünü siyasî bir bakış açısıyla harmanlamıştır.

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye'nin siyasi gündemine dair yaptığı araştırma haberleri ve yazdığı kitaplarla tanınır. Gazetecilik kariyerinde, birçok kez dava açılmış ve bu davalar sonucunda 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmiştir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Pehlivan, 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı Kaçak Yayın dergisinde muhabirlik yapmaya başlamıştır.

Pehlivan, CNN Türk kanalında yayımlanan Paranın Seyir Defteri, Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu ve Nohut Oda Bakla Sofa gibi belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 5N1K programı için Yabancılara Toprak Satışı ve Şah Mesud Suikastı gibi dosya haberlerine imza atmıştır. Karşı Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmış olan Pehlivan, haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılanmış ve cezaevine girmiştir.

2005-2010 yılları arasında CNN Türk için Oradaydım belgeselini hazırlayan Barış Pehlivan, bu belgeselde Türkiye'nin yakın tarihine ait 250'den fazla olayı tanıklarıyla ekrana taşımıştır. Pehlivan, Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler, Mahrem, Metastaz ve Cendere adlı araştırma kitaplarını yayımlamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi