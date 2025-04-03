Rekor Anlaşma Tek Kalemde İmzalandı: KAP’a Bildirildi
Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşteriyle önemli bir ihracat sözleşmesine imza attı.
Kaynak: AA
Şirket, deniz platformlarına yönelik radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin satışını kapsayan anlaşmanın toplam değerinin 52,7 milyon dolar olduğunu duyurdu.
ANLAŞMA KAP’A BİLDİRİLDİ
Konuya ilişkin açıklama, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı. Şirket yetkilileri, söz konusu anlaşmanın ASELSAN’ın küresel pazardaki gücünü pekiştirdiğini ve uluslararası iş birliklerini artırmaya yönelik stratejilerine katkı sağladığını belirtti.