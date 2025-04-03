Kamu Çalışanları İçin Flaş 'Vergi Dilimi' Çağrısı

Öğretici, TÜİK’in Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 yıllık enflasyonunu ise yüzde 38,10; ENAG’ın Mart enflasyonunu yüzde 3,91 ve yıllık enflasyonu yüzde 75,20 olarak duyurmasının ardından yaptığı açıklamada yılık ilk altı ayı için verilen yüzde 6’lık zammın üç ay içinde eridiğini ifade etti.

Altı aylık dönemleri kapsayan maaş zamlarının daha ilk aylarda eridiğine ve enflasyon altında kaldığına dikkat çeken Öğretici, bu durumun sabit gelirlilerin alım gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

‘ENFLASYON FARKLARI ALIK OLARAK MAAŞLARA YANSITILMALI’

Ayrıca altı ay sonra verilen enflasyon farkının geçmiş dönemleri kapsamadığını ve o aradaki farkın da sabit gelirlinin cebinden çıktığını ifade eden Öğretici, ilk olarak yıllardır oluşan kayıpların karşılanmasını; ardından da aylık olarak yaşanan eflasyon kayıplarının maaşlara yansıtılmasını talep etti.

‘KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN VERGİ DİLİMİ YÜZDE 10’A SABİTLENMELİ’

Öğretici, yıllardır enflasyon altında maaş zammı alan memurların bir diğer büyük sorununun ise vergi yükünün yüksekliği olduğunu anımsatarak; tüm memur, emekli ve diğer çalışanların maaşlarından gelir vergisi oranında kesintilerin peşin olarak yapıldığını dile getirdi.

Memurların özellikle yılın ikinci yarısından itibaren alınan zamları hesaplarında göremediğini; yılın ikincisi yarısına doğru girilen vergi dilimi nedeniyle verilen zammın kepçeyle geri alındığını belirterek, vergi dilimi oranlarının kamu görevlileri için yüzde 10’a sabitlenmesini talep etti.