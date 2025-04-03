CHP’li Kanko’dan TÜİK’e Tepki

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP’li Kanko’dan TÜİK’e Tepki

Mart ayı enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak açıklandı. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, verilere tepki gösterdi.

Kanko, bağımsız araştırma grubu ENAG’ın aynı dönemde enflasyonu yüzde 3,91 ve yıllık enflasyonu yüzde 75,20 olarak duyurduğuna dikkat çekti. "TÜİK, halkın yaşadığı gerçekleri çarpıtıyor!" diyen Kanko, açıklanan düşük enflasyon oranlarıyla maaşların baskılandığını ve emekçilerin alım gücünün eridiğini vurguladı.

'HALKI KANDIRAMAZSINIZ'

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini belirten Kanko, "Market fiyatları her hafta değişirken, kiralar asgari ücretin bile üzerine çıkmışken, faturalar maaşları yutarken TÜİK’in makyajlı verileriyle halkı kandıramazsınız!" dedi.

Kanko, TÜİK’in iktidara hizmet eden bir kurum haline getirildiğini belirterek, "Gerçekleri gizleyerek ekonomik krizi çözemezsiniz. Halkın mutfağında yangın büyüyor, insanların alım gücü her geçen gün eriyor. TÜİK’in bu aldatmacasına karşı gerçek enflasyon esas alınmalıdır!" ifadelerini kullandı. CHP olarak halkın alım gücünü artıracak ve gerçek enflasyon üzerinden düzenlemeler yapılmasını sağlayacak politikaları hayata geçireceklerini vurguladı.

Mart Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıMart Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıEkonomi

ENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini AçıkladıENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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