Hür-Sen'den İktidara Çağrı, 'Enflasyon Tek Haneye Düşene Kadar...'

Kuroğlu, ENAG ve TÜİK’in Mart aynı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekonomik gidişata dair değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Ülkede yaşanan siyasi gelişmelerin ülkedeki ekonomik hayatı da olumsuz yönde etkilediğini belirten Kuroğlu, başta emekli ve memurlar olmak üzere tüm dar ve sabit gelirli vatandaşlar için zor olan hayatının içinden çıkılmaz bir hale aldığını belirtti.

‘ACİL TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi kaosun ekonomik kaosa dönüştüğüne dikkat çeken Kuroğlu, alım gücünün her gün değil her dakika düştüğünü belirterek, memur, emekli ve tüm dar gelirli vatandaşlar için acil tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

‘ENFLASYON TEK HANELERE DÜŞENE KADAR 3 AYDA BİR ZAM’

Refah payı düzenlemesi sistem haline gelirken, mutlaka ek zam yapılması gerektiğini belirten Kuroğlu, enflasyonun tek haneli rakamlara gerileyene dek 6 ayda bir değil aylık ya da en az 3 aylık dönemlerde zam yapılmasını talep etti.

Ocak ayı başında verilen yüzde 6’lık zammı sefalet zammı olarak tanımlayan Kuroğlu, bu zammın eridiğini ve şimdiden memur ve emekliler için yüzde 3,8 oranında enflasyon farkının oluştuğunu dile getirdi.

Kuroğlu, üç ayda yaşanan ekonomik kara tablonun iktidarın enflasyon politikasını iflasa sürüklediğini ve Mehmet Şimşek’in iyimser bakış açısını da yerle bir ettiğini dile getirdi.

İKTİDARA ÇAĞRI

Kuroğlu, Hür-Sen olarak iktidarın yüzünü memur ve emeli başta olmak üzere halka dönmesini; siyasi olumsuzluklara yol açacak tavır ve davranışlardan uzak durmasını talep etti. Hukuk, adalet ve demokrasi arasındaki güçlü bir ilişkiye dikkat çeken Kuroğlu, bunların göz ardı edilerek devlet yönetmenin mümkün olmadığını da not düştü.

‘Sarı sendikalar’ hakkında da konuşan Kuroğlu, onları umutsuz vaka olarak nitelendirerek, ne kadar uyarı ve eleştiri yaparlarsa yapsınlar iradesi olmayan yapılardan asgari tepkileri görmenin bile mümkün olmadığını belirtti.

Kuroğlu, önemli olanını tüm kamu çalışanlarının, kendileri ve çocuklarının geleceği için sorumlulukla hareket etmesi olduğunu ifade ederek, o günün yakın olduğunu söyledi.