Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, mart itibarıyla yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 10,06 oldu. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 51,26 olarak kaydedildi.

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GIDA FİYATLARI YÜZDE 37,12 ARTTI

Enflasyonun en fazla etkilediği harcama gruplarına bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 37,12, ulaştırma yüzde 21,59, konut ise yüzde 68,63 oranında yıllık bazda arttı.

Bu grupların yıllık enflasyona etkisi ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65, konutta yüzde 9,47 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Mart ayında enflasyona en çok katkıyı gıda grubu yaptı. Aylık bazda en çok fiyat artışı görülen gruplar arasında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,94 artışla ilk sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, 143 ana harcama grubundan 113'ünde fiyat artışı görülürken, 25 grupta ise düşüş yaşandı.

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ENAG: ENFLASYON YILLIK YÜZDE 75,20

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,91, yıllık enflasyon yüzde 75,20 olarak gerçekleşti.

En yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile "haberleşme" grubunda olurken, onu yüzde 5,38 oranla "gıda ve alkolsüz içecekler" grubu izledi. Çeşitli mal ve hizmetler ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak kayıtlara geçti.

ENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini AçıkladıENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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