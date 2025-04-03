ENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini Açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

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ENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini Açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre, martta enflasyon aylık bazda yüzde 3,91 artarken yıllık enflasyon yüzde 75,20 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile "haberleşme" grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 5,38 oranla "gıda ve alkolsüz içecekler" grubu takip etti.

ENAG Mart 2025 Enflasyon Verisini Açıkladı - Resim : 1

Çeşitli mal ve hizmetler ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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