Gözler Bugün Açıklanacak Enflasyon Rakamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ait enflasyon verilerini bugün açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, TÜFE’nin Mart ayında yüzde 2,87 oranında artması bekleniyor.

Bu tahmine göre, şubat ayında yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 38,66'ya gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,62 olarak belirlendi.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,27, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,12 artış göstermiş; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA