İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

İstanbul'un mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, aylık artış yüzde 3,79 olurken, yıllık artış oranı ise yüzde 46,23 oldu.

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İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’un mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 2025 Mart ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,79 oldu.

Geçen yılın mart ayına göre, bir yıllık fiyat değişim oranı ise, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,23 olarak açıklandı.

İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu - Resim : 1

İTO’nun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Şubat ayında yüzde 2,33 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artmıştır.

2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 olmuştur.

Mart 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 4,83, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,64, Madenler grubunda yüzde 1,59, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,39 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda ise yüzde -0,67 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Mart ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 92,81, Mensucatta yüzde 71,96, Kimyevi Maddelerde yüzde 47,09, Gıda Maddelerinde yüzde 43,70, Yakacak ve Enerjide yüzde 36,08, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 34,44, Madenlerde yüzde 30,02 artış gerçekleşmiştir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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