Gizli Zarf, Şifreli Bellek... TÜİK'ten Mahkemeye 'Gizli Dosya'

TÜİK, 2022’den bu yana kamuoyuyla paylaşmadığı enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün fiyatlarını, mahkemeye şifrelenmiş bir flaş bellek ile ulaştırdı.

Son Güncelleme:
Gizli Zarf, Şifreli Bellek... TÜİK'ten Mahkemeye 'Gizli Dosya'

TÜİK, 2022’den beri açıklamadığı enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün fiyatlarını, cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye şifrelenmiş bir flaş bellek içinde sundu.

Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “TÜİK’ten talep edilen veriler, aslında kamuya açık olup 2022’ye kadar düzenli yayımlanan bilgilerdir. Ancak kurum, sanki çok gizli ve hassas veriler paylaşıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ŞİFRELİ FLAŞ BELLEK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TÜİK, enflasyon hesabında kullandığı ve 2022’den bu yana halktan sakladığı ürün fiyatlarını, gizli şifreli flaş bellek aracılığıyla mahkemeye iletti.

TÜİK, enflasyon hesaplamasında kullandığı ancak 2022’den bu yana halktan sır gibi sakladığı ürün fiyatlarını, cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye sundu. Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in gizlediği verileri “şifreli flaş bellek içerisinde gizli bir zarfla” mahkemeye sunduğunu belirtti.

İşte Türkiye'nin En Gelişmiş Şehri! TÜİK İlk Kez Açıkladıİşte Türkiye'nin En Gelişmiş Şehri! TÜİK İlk Kez AçıkladıEkonomi
TÜİK Tarihinde İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı! Emekli Maaş Zammını Doğrudan Etkiliyordu: Nihai Karar 15 Gün Sonra AçıklanacakTÜİK Tarihinde İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı! Emekli Maaş Zammını Doğrudan Etkiliyordu: Nihai Karar 15 Gün Sonra AçıklanacakEkonomi


Kaynak: Sözcü

Etiketler
TÜİK Enflasyon Yargıtay
Son Güncelleme:
Bir Kilo Et İçin Bir Günlük Emek: 'Savaştaki Ukrayna'nın Bile Gerisindeyiz' Bir Kilo Et İçin Bir Günlük Emek: 'Savaştaki Ukrayna'nın Bile Gerisindeyiz'
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Mesleki Sorumluluk Sigortası Giderek Artıyor! En Çok Başvuran Sektörler Açıklandı Mesleki Sorumluluk Sigortası Giderek Artıyor! En Çok Başvuran Sektörler Açıklandı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu Birinci Parti Belli Oldu
Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı... Mahir Polat Yoğun Bakımda Mahir Polat Yoğun Bakımda
Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek! Bunu Yapan 5 Yıl Boyunca Alacak Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek!