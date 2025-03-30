Gizli Zarf, Şifreli Bellek... TÜİK'ten Mahkemeye 'Gizli Dosya'

TÜİK, 2022’den beri açıklamadığı enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün fiyatlarını, cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye şifrelenmiş bir flaş bellek içinde sundu.

Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “TÜİK’ten talep edilen veriler, aslında kamuya açık olup 2022’ye kadar düzenli yayımlanan bilgilerdir. Ancak kurum, sanki çok gizli ve hassas veriler paylaşıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ŞİFRELİ FLAŞ BELLEK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TÜİK, enflasyon hesabında kullandığı ve 2022’den bu yana halktan sakladığı ürün fiyatlarını, gizli şifreli flaş bellek aracılığıyla mahkemeye iletti.

TÜİK, enflasyon hesaplamasında kullandığı ancak 2022’den bu yana halktan sır gibi sakladığı ürün fiyatlarını, cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye sundu. Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in gizlediği verileri “şifreli flaş bellek içerisinde gizli bir zarfla” mahkemeye sunduğunu belirtti.





Kaynak: Sözcü