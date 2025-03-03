TÜİK Tarihinde İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı! Emekli Maaş Zammını Doğrudan Etkiliyordu: Nihai Karar 15 Gün Sonra Açıklanacak

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı görüldü. Seyfettin Çilesiz, avukatı Ali Ekrem Gündoğan ile TÜİK vekillerinin katıldığı duruşmaya, emekli sendikası, dernekleri üyeleri ile bazı milletvekilleri de destek verdi.

Duruşmada söz alan avukat Gündoğan, "TÜİK, 'ben sadece enflasyonu hazırlıyorum, ben sorumlu değilim' diyor. ÖSYM, soruları vermeyeceğim ben sorumlu değilim sınavdan diyebilir mi? Davalı kurum şeffaf olsaydı, madde sepetindeki madde fiyatlarında, şu an burada olmazdık. Biz TÜİK’in madde sepetinde bir kilo sütün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. TÜİK, İTO ve ENAG’tan enflasyon verilerinin istenmesini, üniversitelerden uzmanların bu verileri inceleyip rapor hazırlamasını talep ediyoruz" dedi.

GERÇEK ENFLASYON İLE ZAM TALEBİ

Davayı açan emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz de TÜİK’in enflasyonu düşük göstermesi nedeniyle emekli maaşlarına oldukça az zam yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerin büyük bir bölümü sefalet içinde yaşıyor, açlıkla savaşıyor. Emeklilerin yaşadığı sorunları çözmekle asıl görevli olan TBMM ve siyaset kurumu bu konuya yeterli ilgi göstermiyor. Bu yüzden emekliler olarak bizlerin başvuracağı tek yer kalıyor bu da bağımsız mahkemeler. Bu dava sadece benim davam değil, sayıları aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan emeklilerin davasıdır. Bu dava kamu yararı en üst seviyede olan bir dava. Milyonlarca emekli kulağını açmış burayı dinliyor. Bu dava aslında TÜİK için de bir fırsattır. TÜİK verilerini açıklarsa üstündeki şüpheyi de atmış olur. Bir sosyal atıkmışız gibi bize bakılıyor. Oysa emekliler devlete yük değil, enflasyonun da sebebi değildir. Gerçek enflasyon oranlarında maaşlarımıza zam yapılması gerekmektedir."

"EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ TÜİK YETKİSİNE DAHİL DEĞİLDİR"

Duruşmada savunma yapan TÜİK vekili ise TÜİK'in, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yetkisi ile verilerini yayımladığını vurguladı. Enflasyon verileri belirlenirken seçilen maddelerin ortalama fiyatlarının açıklandığını ifade eden TÜİK vekili, "Emekli maaşlarındaki artış TÜİK yetkisine dahil değildir" dedi.

Diğer TÜİK vekili de şöyle konuştu:

"Bu dava, 2022 yılında, 2023 yılında da açıldı. Her iki dava incelenmeksizin ret ile sonuçlandı. Emeklilerin maaş artışlarını temin eden mevzuat, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na bağlıdır ama buna hiç değinmiyorlar. Enflasyon farkı ödemelerini kıstas alıyorlar. TÜİK’in açıkladığı rakamların doğrudan doğruya idari işlemlere etkisi yoktur. Bizim rakamlarımız, idari ve icrai nitelikte değildir. Emeklilerin maaş artışına ilişkin TÜİK’in hiçbir görevi, yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla bize bu konuda husumet beslenemez. ENAG’ın temsilcileri fiyatları internetten topluyor, bir temsilcisi Amerika’da bir temsilcisi İspanya’da bir temsilcisi Bahreyn’de. Bir diğer konu İTO. İTO’nun kullandığı İstanbul Ücretliler Endeksi. 2025 yılı itibarıyla onlar da endekslerini güncellediler ve rakamlarını TÜİK’e yakınsadılar. Ayrıca İstanbul gibi büyük bir ilin verilerini tüm Türkiye ile kıyaslayamayız. TÜİK ise 81 ilin verilerini tutuyor. Öncelikle usul bakımından davanın reddini ardından da esastan davanın reddini talep ediyoruz."

MADDE SEPETİ TALEBİ

TÜİK avukatlarının ardından tekrar söz alan avukat Gündoğan, "Madde sepetindeki madde fiyatlarını versinler. Mahkeme buna göre incelemesini yapsın. 85 sayfalık savunma yaptılar ama bir tek madde sepetini açıklamadılar. Mahkeme bu şekilde nasıl denetleme yapabilir? TÜİK kısacası ‘beni denetleme’ diyor. 'Kamuoyuna açıklamıyoruz' dediler. Mahkemeye neden verilmiyor peki. Devlet sırrı bile olsa mahkeme ile paylaşılması gerekir. Biz davayı ispat ettiğimizi düşünüyoruz. Şeffaf olmayan bir davalı kurum, bir başka kurumu, ENAG’ı 'şeffaf değil' diye de eleştiremez. Önce siz şeffaf olacaksınız eleştirebilmek için" dedi.

Avukat Gündoğan'ın beyanlarına karşı TÜİK vekili ise "30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben de Anayasa okudum. Dolayısıyla ne dediğimin farkındayım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumuyuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıyız. Merdiven altı bir kurum değiliz. ‘TÜİK güvenilmez’ diyor davacı vekili ama en az diğer kurumlar kadar güvenilirdir TÜİK. TÜİK neyi saklıyor? 2022 yılında ortalama madde sepeti fiyatlarının hesaplanması durduruldu. Durdurulan bir hesaplamanın verilerini nasıl hesaplayacağız. Durdurulduğu için de açıklanmıyor. Çünkü motorlu taşıt deniliyor örneğin ama ucu çok açık. Bu yüzden hesaplanması durduruldu" diye konuştu.

TÜİK avukatı, duruşma salonuna kalabalık nedeniyle zor girdiğini belirterek, "Dava dosyasına sunduğumuz içerikler sosyal medyada, gazetelerde paylaşılıyor. Bunu davacı tarafı paylaşıyor. Burada sosyal ve siyasi bir amaç edinmişler. Burası bir ceza mahkemesi değil. ‘TÜİK sanık sandalyesinde’ diye manşetler atılıyor. Ayrıca Yargıtay Onursal Üyesi emeklisi olmakla bir işçi emeklisi olmak arasında bir fark var mıdır? Bunun çözüm yeri TÜİK değildir, TÜİK yanlış adrestir" dedi.

Davacı Çilesiz'in talebi üzerine duruşma açarak tarafları dinleyen Ankara 6. İdare Mahkemesi heyeti, kararını 15 gün içerisinde açıklayacak.

"İKİ KURUM ARASINDA PİNPON TOPU OLMAK İSTEMİYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise şunları kaydetti:

"Bugün bizim de müdahil olduğumuz bir dava görülecek. Fakat mahkeme, bizim gibi emekli 8 tane kurumun, 'menfaatiniz yok' diyerek müdahillik talebimizi reddetti. Ona rağmen biz bugün buradayız. TÜİK'e karşı açılan bu haklı davamızı takip için buradayız. TÜİK'e 'açıklamış olduğunuz veriler gerçeği yansıtmıyor' diyerek dilekçe verdik. TÜİK'in bize dediği 'enflasyon verilerini her ne kadar biz açıklıyorsak, zammı SGK yapıyor.' Bunun üzerine SGK'ye giderek dilekçe verdik. SGK da 'her ne kadar maaş artışlarını biz yapsakta TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre yapıyoruz' dedi. Yani emekli pinpon topu gibi... Bir TÜİK vuruyor, bir SGK vuruyor. Biz iki kurumun arasında pinpon topu olmak istemiyoruz. İlk defa TÜİK hakim önüne çıkıyor. Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Yetkililer ve siyasi iktidar, artık emeklilerin sesini duyun. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor."

"DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle de "Davamıza ve hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. TÜİK'in enflasyon hesabı hayatımızı baskıladı, bizi yoksulluğa sürükledi. İnsanlar aç, buna dur demeye geldik" dedi.

Hekim-Sen'den Sedat Atlas, "TÜİK'in enflasyon hesaplamaları halkın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu hesapların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Yavuz Karagöz ise "TÜİK yıllardır bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bir sistemi uyguluyor. Bugün burada, emeklilerle birlikte TÜİK'in yanlış hesaplarını deşifre etmek için buradayız. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA