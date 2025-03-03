Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş Tablosu

Şubat ayı enflasyonu TÜİK tarafından son dakika olarak açıklandı. Beklentilerin altında gelen aylık enflasyon yüzde 2,27 oldu. Bu sonuç ile memur zammı için 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da şimdiden yüzde 7’yİ aştı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur zammı ne olacak, kaç TL? İşte meslek meslek en yeni tablo ile milyonlara maaş zammı hesabı.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş Tablosu

Son dakika: Milyonların maaş zammını etkileyen rakamlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te yüzde 15,75 zam almıştı. Memur enflasyon farkı ile kamu çalışanlarının zam oranı yüzde 11,54 olarak netleşmişti. En düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükseltildi. Bu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti. Şubat 2025 enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur enflasyon farkı yeniden ortaya çıktı.

Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş Tablosu - Resim : 1

YILIN İKİNCİ ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Ekonomistler 2,97’lik bir artış öngörürken TÜİK’in açıkladığı Şubat enflasyonu 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 40’ın altına gerileyerek 39,05 olarak açıklandı. Böylece 20 ay sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.

Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş Tablosu - Resim : 2

2 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Daha yılın ikinci ayından enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emekli zammını işaret eden toplam enflasyon yüzde 7,31 oldu. Yüzde 1,33’lük enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde ise toplam yüzde 6,4 kümülatif zam meydana geleceği hesaplandı.

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI

Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş Tablosu - Resim : 3

TÜİK, SON DAKİKA Duyurdu: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: Aylar Sonra En Düşük SeviyeTÜİK, SON DAKİKA Duyurdu: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: Aylar Sonra En Düşük SeviyeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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