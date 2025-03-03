Kuruyemişe Zam Geldi: Artık Bu Fiyata Satılacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kuruyemiş fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. İşte çekirdek, soslu mısır, fındık, fıstık zamlı fiyatlar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Kuruyemişe Zam Geldi: Artık Bu Fiyata Satılacak

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar çerez fiyatlarına da yansıdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bazı kuruyemiş gruplarında fiyat artışlarının yaşandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, ay çekirdeği, fındık, soslu mısır ve fıstık gibi popüler ürünlere zam geldi. Zamlı fiyatların özellikle vatandaşın en çok tercih ettiği seçenekleri kapsaması dikkat çekti. Yeni zamlı fiyatların, artan maliyetlerden kaynaklandığı belirtilirken ilerleyen dönemde farklı markalara da benzer zamların gelmesi bekleniyor.

Kuruyemişe Zam Geldi: Artık Bu Fiyata Satılacak - Resim : 1

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