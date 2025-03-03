CHP'den 'Tarım Destek Ödemeleri Hemen Yapılsın' Çağrısı

CHP’li Gürer, yaptığı açıklamada 2025 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan 2 milyon 300 bin çiftçi için ayrılan gübre desteği tutarının 8 milyar 200 milyon lira olduğunu; bunun da kişi başı ortalama 3 bin liraya tekabül ettiğini belirtti.

'DESTEK PARASI ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇMEDEN ERİDİ'

Gürer, 3 bin liralık gübre destek ödemesine karşın son üç ayda çeşitli gübre fiyatlarında ise 3 bin liraya takın artış olduğunu ifade ederek, destek paralarının çiftçinin eline geçmeden zamlar karşısında eridiğini söylerken bu haliyle verilen ödemenin ismi destek olsa dahi çiftçiye bir fayda getirmediğini dile getirdi.

‘2025 DESTEK ÖDEMELERİ DERHAL VERİLSİN’

Gürer, bu destek ödemelerinin çiftçinin üretimine katkı sağlayabilmesi için zamanında ödenmesinin önemine dikkat çekerken, ekim dönemi öncesinde verilmeyen desteğin üretime herhangi bir katkısı olmadığını belirtti. Gürer, 2025 yılına ait destek ödemelerinin bir önce çiftçiye verilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

‘TARIM KANUNU UYGULANMIYOR’

Gürer, Türkiye’de çiftçiye ayrılan toplam destek miktarının 135 milyar lira olduğunu ancak bunun Tarım Kanunu kapsamında belirlenen seviyenin çok altında kaldığını hatırlattı. Gürer, Tarım Kanunu’na göre çiftçilere verilmesi gereken tutarın 615 milyar lira olması gerektiğini belirtti.

‘ÇİFTÇİ SIKIŞMIŞ DURUMDA’

Gürer, bu noktada çiftçi desteğinin milli gelirin %1’inden daha az olamayacağını ancak iktidarın bu taahhüdü yerine getirmediğini, bunun sonucunda da çiftçilerin artan maliyetler ve yetersiz destek ödemeleri arasında sıkışmış bir halde olduğunu belirtti.