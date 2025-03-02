Tarımda Büyüme İddiasına CHP’den Tepki, ‘Milletin Aklıya Alay Ediliyor’

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem ülkenin tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

Türkiye’de tarımın büyüdüğüne yönelik iddialara dair değerlendirmelerde bulunan Adem, bu iddiayı ortaya tanların büyümeyi, tarlada mı, ahırda mı yoksa mutfakta mı gördüler ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİ NEDEN BORÇ BATAĞINDA?’

Adem, tarımda büyüme sağlandıysa çiftçinin neden borç batağında olduğunu, üreticinin neden ektiğinden gelir elde edemediğini ve bu yüzden tarlasını boşta bıraktığı sorusunu yöneltti.

Sözlerine devam eden Adem, gıda fiyatlarının neden her geçen gün arttığını ve ithalata bağımlılığımızın arttığını ve hayvancılık yapanların neden birer birer sektörden çekildiklerini de sordu.

‘MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİLİYOR’

Kendilerinin sahada olduğunu belirten Adem, 2024 yılının tarımda büyümenin değil çöküşün yılı olduğunu söylerken, çiftçinin zarar ettiği; tüketicinin ise gıdaya ulaşamadığı bir dönemde tarımın büyüdüğünü söylemenin bu milletin aklıya alay etmek anlamına geldiğini belirtti.

‘TARİHİNİN EN ZOR YILI’

Türkiye’nin tarım alanında belki de tarihin en zor yıllardan birini geçirdiğine dikkat çeken Adem, tarımsal üretimdeki maliyetlerinin katlanarak arttığını; mazot, gübre, ilaç, yem ve elektrik fiyatlarının tavan yaptığını ve çiftçinin ürettiği ürünün maliyetinin altında satışa yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Adem, borçlarını ödeyemeyen üreticilerin tarlasını ekemeyecek noktaya geldiğini de vurguladı.

‘GERÇEKLERLE DALGA GEÇMEK’

Adem açıklamanın devamında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve hükümeti de samimiyete davet ederek, yanlış tarım politikalarından vazgeçilmeden; tarımda ithalat durdurulup üretim teşvik edilmeden tarımı büyüttüğü iddiasının gerçeklerle dalga geçmek anlamına geldiğini ifade etti.