İstanbul'un Zam Şampiyonu Belli Oldu: Yüzde 21,55 Artış!

İstanbul'da bir önceki aya göre 336 adet ana üründen 207 adet ürünün fiyatı arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı.

YÜZDE 21,55 ARTTI

2025 Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan bazı ürünler arasında; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 19,39 ile salatalık, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 16,74 ile altın mücevherat, yüzde 14,43 ile erkek berberi, ulaştırma harcamaları içinde yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası ücreti, gıda grubunda yüzde 12,76 ile yufka, ev eşyası kategorisinde yüzde 12,36 ile perde, yine gıda grubunda yüzde 11,46 ile kola, yüzde 9,51 ile cips, yüzde 9,09 ile bisküvi, yüzde 8,89 ile pekmez, yüzde 8,84 ile kaymak, yüzde 8,64 ile muz, yüzde 7,98 ile yoğurt ve yüzde 7,93 ile balık yer aldı.

Kaynak: İHA