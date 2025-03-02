İstanbul'un Zam Şampiyonu Belli Oldu: Yüzde 21,55 Artış!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un şubat ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da şubatta en çok taze fasulye pahalandı.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Zam Şampiyonu Belli Oldu: Yüzde 21,55 Artış!

İstanbul'da bir önceki aya göre 336 adet ana üründen 207 adet ürünün fiyatı arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı.

YÜZDE 21,55 ARTTI

2025 Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul'un Zam Şampiyonu Belli Oldu: Yüzde 21,55 Artış! - Resim : 1

Fiyatı artan bazı ürünler arasında; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 19,39 ile salatalık, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 16,74 ile altın mücevherat, yüzde 14,43 ile erkek berberi, ulaştırma harcamaları içinde yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası ücreti, gıda grubunda yüzde 12,76 ile yufka, ev eşyası kategorisinde yüzde 12,36 ile perde, yine gıda grubunda yüzde 11,46 ile kola, yüzde 9,51 ile cips, yüzde 9,09 ile bisküvi, yüzde 8,89 ile pekmez, yüzde 8,84 ile kaymak, yüzde 8,64 ile muz, yüzde 7,98 ile yoğurt ve yüzde 7,93 ile balık yer aldı.

İstanbul'un Zam Şampiyonu Belli Oldu: Yüzde 21,55 Artış! - Resim : 2

İftar Sofraları Küçülüyor: Türkiye'deki Gıda Enflasyonu Filistin'den Bile Daha Fazlaİftar Sofraları Küçülüyor: Türkiye'deki Gıda Enflasyonu Filistin'den Bile Daha FazlaEkonomi

Memur Ve Emekli Maaşları İçin Kritik Gelişme: SGK’dan Sürpriz İndirimMemur Ve Emekli Maaşları İçin Kritik Gelişme: SGK’dan Sürpriz İndirimEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul İstanbul Ticaret Odası Enflasyon Enis Berberoğlu
Son Güncelleme:
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
İftar Sofraları Küçülüyor: Türkiye'deki Gıda Enflasyonu Filistin'den Bile Daha Fazla İftar Sofraları Küçülüyor: Türkiye'deki Gıda Enflasyonu Filistin'den Bile Daha Fazla
Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
İsrail'den Dehşete Düşüren 'Gazze' Kararı! İsrail'den Dehşete Düşüren 'Gazze' Kararı
Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı? Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı?