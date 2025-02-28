Memur Ve Emekli Maaşları İçin Kritik Gelişme: SGK’dan Sürpriz İndirim

Öte yandan, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da uygulanıyor. 7. dönem toplu sözleşme çerçevesinde, 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin maaş farkları arasındaki oranın yüzde 1 seviyesine kadar düşebileceği belirtiliyor.