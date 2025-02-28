Memur Ve Emekli Maaşları İçin Kritik Gelişme: SGK’dan Sürpriz İndirim
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki fiyat artışlarına yönelik önemli bir adım attı. Muayene katılım paylarında yapılan indirim, enflasyon rakamları ve dolayısıyla emekli ile memur maaşlarına etkisi açısından dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi düzenleme kapsamında, hekim ve diş hekimi muayeneleri için alınan katılım paylarında değişikliğe gidildi. Özellikle devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile semt polikliniklerinde, 45 lira olarak uygulanan katılım payı 20 liraya indirildi. Aile hekimine sevklerde ise yüzde 50 oranında indirim yapılacağı duyuruldu.
ENFLASYONA ETKİSİ NASIL OLACAK?
Finans kuruluşu JP Morgan, yapılan bu düzenlemenin enflasyon üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtti. Banka, daha önce yüzde 3,5 olarak açıkladığı Şubat ayı TÜFE beklentisini yüzde 2,7’ye düşürdüğünü açıkladı. JP Morgan’ın analizlerine göre, Ocak ayında yüzde 42,1 olarak ölçülen manşet enflasyonun, baz etkisiyle birlikte Şubat ayında yüzde 39,6’ya gerilemesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmişti. Yapılan değerlendirmelere göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 24 seviyesinde gerçekleşirse, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yüzde 15 ila 17 arasında olması öngörülüyor.
MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARI NASIL ETKİLENECEK?
SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın hesaplamalarına göre, yılda iki kez yapılan enflasyon güncellemeleri doğrultusunda, Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları belirginleşmeye başladı. Enflasyonun düşüş trendine girmesi durumunda, maaş artışlarının yüzde 15 ile 17 aralığında olması bekleniyor.
Öte yandan, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da uygulanıyor. 7. dönem toplu sözleşme çerçevesinde, 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin maaş farkları arasındaki oranın yüzde 1 seviyesine kadar düşebileceği belirtiliyor.