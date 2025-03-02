Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin içine atıldığı çıkmaza dikkat çekerken yılın ilk üç ayında icra yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısının 111 olduğunu açıkladı. Gürer, çiftçinin temel üretim aracı olan traktörlerin haczedilememesi amacıyla bir kanun teklifi de sundu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular

Türkiye'de ekonomik kriz ve yoksulluk giderek derinleşirken, ülkenin en önemli üretim kısımlarından biri olan tarımda da tablo kötüye döndü. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sektörün yaşadığı büyük krizi, paylaştığı verilerle ortaya koydu. Gürer, yılın ilk üç ayında icra yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısının 111 olduğunu açıkladı.

Çiftçilerin üretim araçlarını koruyamadan üretmeye devam edemeyeceklerini vurgulayan milletvekili, TBMM’ye “traktörlerin haczedilememesi” yönünde bir yasa teklifi de sundu. Gürer, iktidarın çiftçiye yardım etmek bir kenara, onları bir borç batağına sapladığına dikkat çekti.

Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular - Resim : 1

İCRALIK TRAKTÖR SAYISINDA ARTIŞ

Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının çiftçiler için bir "kara yıl" olduğunu söyleyerek, "2025 yılının ocak ayında icra dairelerinin ihale ile satışa çıkardığı traktör sayısı 27, şubat ayında ise 47 oldu. Mart ayında da 37 traktör daha satışa çıkarıldı. Bu veriler, çiftçilerin artan borç yükü ve ekonomik zorluklar yüzünden tarım araçlarını kaybetmeye başladığını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular - Resim : 2

GÜRER'DEN KANUN TEKLİFİ

CHP'li vekilin TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, çiftçilerin temel üretim araçları olan traktörlerin haczedilmesini engellemeyi hedefliyor. Gürer, çiftçilerin üretim süreçlerinden kopmadan çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirterek, bu olmazsa, tarlalarını veya hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını vurguladı. Gürer, "Çiftçilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için, üretim araçlarının ve tarımsal varlıkların çiftçilerin mülkiyetinde kalması büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular - Resim : 3

10 YILDA 18 KART BORÇ ARTIŞI

Çiftçilerin borçlarındaki artışı da işaret eden Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara kredi borç tutarının son 10 yılda 18 kat arttığını söyledi. 2014 yılının aralık ayında toplam borcun 46,2 milyar TL iken, 2024 yılının aralık ayında 868,6 milyar TL’ye ulaştığını anlatan Gürer, bilhassa 2022 yılından itibaren borçlarda patlama meydana geldiğini aktardı. Verilere göre; 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 96,2’lik rekor bir artışla çiftçilerin borcu 328,9 milyar TL’ye yükselirken, 2023’te bu rakam yüzde 79,5’lik artışla 590,4 milyar TL’ye, 2024’te de yüzde 47,1’lik artışla 868,6 milyar TL’ye çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ömer Fethi Gürer Çiftçi Üretim
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