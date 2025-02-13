Ürün Para Etmeyince Tarlasını Sürdü, Çiftçi Çıkmazda

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ıspanak üreticisi Mustafa İspir, ıspanak para etmediği için satış yapamadığını ve tarlada ürün varken sürdüğünü belirtti. Üreticilerin gelir elde edemediğini ifade eden İspir, üretimin desteklenmemesi halinde ülkenin de bölgenin de daha kötüye gideceğini belirtti.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tekeli köyünde çiftçilik yapan Mustafa İspir, tarlasına ektiği ıspanağı satamadığı için sürdü.

İspir, 500 dönüm ıspanağın yarısını sürdüğünü dile getirdi.

Ürün Para Etmeyince Tarlasını Sürdü, Çiftçi Çıkmazda - Resim : 1

‘PARA ETMEDİĞİ İÇİN SÜRMEK ZORUNDA KALDIM’

Çiftçi Mustafa İspir, normalde mühendis olduğunu ifade ederek kışın daha ziyade yeşillik ektiklerini belirtti. Mısır ekim döneminin geldiğini belirten İspir, tarladaki ıspanakların para etmediği için sürmek zorunda kaldığını ifade etti.

İspir, “Yetişmemiz lazım yaz dönemine. Burası 500 dönüm yarısını sürdük, yarısı da işe yaradı diyelim, kendini kurtardı diyelim. Üretimini biz yapıyoruz, biz yetiştiriyoruz. Pazarlaması da bizde ama maddi olarak piyasa kötü olduğu için, para etmediği için de sürmek zorundayız. Süre olarak da pek bir zamanımız kalmadı” ifadelerini kullandı.

Ürün Para Etmeyince Tarlasını Sürdü, Çiftçi Çıkmazda - Resim : 2

‘ÜRETEN DEĞİL TİCARETİNİ YAPAN KAZANIYOR’

Marketlerde pazarlarda kilosunun 25 liradan satıldığını belirten İspir, üreticilerin masraflar karşısında gelir elde etmekte zorlandığını kar edemediklerini belirtirken, ürünün ticaretini yapanların kazanç sağladığını belirtti.

Üretimin desteklenmediği takdirde ülke olarak da bölge olarak da sürecin iyiye gitmeyeceğini belirten İspir, “Dediğim gibi üretim desteklenirse daha iyiye gider her zaman. Para etmediğinde zaten dönem dönem olmuyor, aslında sıklaştı bu durum. İki seneye bir, üç seneye bir, sürülebiliyor. Artık bunlara alıştık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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