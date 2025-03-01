Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu, 350 Gram Pide Ne Kadar?

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ramazan ayının simgesi pidenin yeni fiyatı belli oldu. Divrek’te 350 gram sade pidenin fiyatı 30 lira oldu.

Son Güncelleme:
Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu, 350 Gram Pide Ne Kadar?

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan’ın simgesi pidelerin de fiyatları il il belli olmaya başladı. Zonguldak’ın Divrek ilçesinde iftarların ve sahurların olmazsa olmazı pidenin fiyatları güncellendi.

Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu, 350 Gram Pide Ne Kadar? - Resim : 1

350 gram sade pide 30 liraya, aynı gramajda yumurtalı olarak imal edilen pide ise 35 liraya satılmaya başlandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
Gıda Enflasyonu Zirveye Oturdu! Mart 2024'ten Bu Yana Bir İlk: İşte Fiyatı En Çok Artan ve Azalan O Yiyecekler Zirveye Oturdu! Mart 2024'ten Bu Yana Bir İlk
KİPAP Ödemelerine Yüzde 100'dan Fazla Zam... 3000 Liraydı, Artık 7500 Lira Ödenecek: Çalışan Anneler Dikkat! KİPAP Ödemelerine Yüzde 100'dan Fazla Zam!
18 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme! Bakan Bolat’tan Değerlendirme: İstihdam ve İhracat Vurgusu 18 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme! Bakan Bolat’tan Değerlendirme: İstihdam ve İhracat Vurgusu
Gıda Güvenliği için Sıkı Takip! 1,3 Milyonu Aşkın Denetim, Milyonlarca Liralık Ceza Gıda Güvenliği için Sıkı Takip!
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü