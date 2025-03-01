Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu, 350 Gram Pide Ne Kadar?
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ramazan ayının simgesi pidenin yeni fiyatı belli oldu. Divrek’te 350 gram sade pidenin fiyatı 30 lira oldu.
11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan’ın simgesi pidelerin de fiyatları il il belli olmaya başladı. Zonguldak’ın Divrek ilçesinde iftarların ve sahurların olmazsa olmazı pidenin fiyatları güncellendi.
350 gram sade pide 30 liraya, aynı gramajda yumurtalı olarak imal edilen pide ise 35 liraya satılmaya başlandı.
Kaynak: İHA
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