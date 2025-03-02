Bakan Göktaş Duyurdu, Ailelere Sinema İndirimi Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Aile Yılı kapsamında, pazartesi ve çarşamba günleri ailelerin sinema biletlerinde yüzde 40 indirim fırsatından yararlanabileceğini duyurdu.

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Bakan Göktaş Duyurdu, Ailelere Sinema İndirimi Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemine dikkat çekerek, Aile Yılı çerçevesinde aileleri desteklemeye yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ailenin, geleceği şekillendiren en kıymetli kurum olduğuna vurgu yapan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’ne (SİSAY) bağlı sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri yüzde 40’a varan indirim uygulanacağını ifade etti.

YÜZDE 40 İNDİRİM GELİYOR

Aile bireylerinin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, “Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY’a Aile Yılı kapsamında verdikleri destek için teşekkür eden Göktaş, tüm aileleri sinema salonlarındaki yüzde 40 indirim avantajından faydalanmaya davet etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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