Bakan Göktaş Duyurdu: Ailelere THY İndirimi Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile önemli bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya ile aynı soyadı taşıyan en az üç, en fazla dokuz kişilik aile grupları, THY uçuşlarında yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Bakan Göktaş Duyurdu: Ailelere THY İndirimi Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planının hayata geçirildiğini belirterek, 2025 Aile Yılı kapsamında ailelere yönelik çeşitli desteklerin süreceğini vurguladı. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliği neticesinde ailelerin yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimle seyahat edebileceği duyuruldu.

Bakan Göktaş, Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi ve Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bakan Göktaş, ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlayan bu tür kampanyaların, aile yapısını güçlendireceğine ve sosyal hayata olumlu yansımalar sağlayacağını belirtti.

THY'DEN 'AİLE İNDİRİMİ' KAMPANYASI

THY'nin internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında, aynı rezervasyonda yer alan, aynı soyadı taşıyan en az üç, en fazla dokuz kişilik gruplar yüzde 15 indirimle bilet alabilecek. Kampanya, uluslararası ve yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

'SEYAHAT DENEYİMİ ERİŞİLEBİLİR OLSUN'

Bakanlık yetkilileri, bu uygulamanın aile içi etkileşimi artırmayı, aile bireylerini bir araya getirmeyi ve seyahat deneyimini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türk Hava Yolları (THY) Mahinur Özdemir Göktaş
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